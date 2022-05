Spaccia droga con bimbo di 10 anni, arrestato pusher ventunenne

Un pusher poco più che ventenne portava con sé un bambino di dieci anni mentre andava in giro a spacciare la droga.

Ma il giovane è stato fermato dai Carabinieri, che lo hanno arrestato e portato in carcere.

Spacciava droga e si portava dietro un bimbo di appena 10 anni. Il piccolo era stato “arruolato” per custodire dosi di cocaina. Lo hanno scoperto i Carabinieri a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Per questo è finito in manette un 21enne di Sant’Arpino. Quando lo hanno arrestato, il giovanissimo pusher era alla guida di un auto. Si stava aggirando per le strade del comune. Negli slip nascondeva marijuana, soldi in contanti e un foglio sul quale aveva riportato la “lista movimenti” dell’attività di spaccio.

Ma non era tutto. Perché con lui c’era qualcuno anche più giovane, molto più giovane. Insieme al 21enne in auto i Carabinieri hanno trovato infatti anche un bambino di 10 anni. Il piccolo, spaventatissimo, ha consegnato loro le quatto dosi di cocaina che era stato incaricato di custodire. Per il 21enne invece è arrivato l’arresto. I militari dell’Arma lo hanno portato in carcere, dove è in attesa di giudizio. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno eseguendo approfondimenti sulla famiglia del piccolo coinvolto nel giro di spaccio.