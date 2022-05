Rimane schiacciato alle gambe in cava, grave operaio di 29 anni

Un altro incidente sul lavoro. È accaduto ieri pomeriggio a un operaio che stava lavorando in una cava, rimasto gravemente ferito alle gambe.

È stato trasportato in codice rosso all’ospedale dai soccorritori, giunti tempestivamente sul posto.

Ancora un incidente sul lavoro. È successo ieri in una cava a Castegnato, nel Bresciano. Mancava poco alle 18 quando un operaio di 29 anni è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori. Per cause ancora in corso di accertamento, il 29enne ha subito lo schiacciamento di ambedue le gambe, che gli ha causato l’amputazione parziale del piede destro. L’uomo ha subito inoltre anche la frattura del piede sinistro.

I soccorsi, subito arrivati sul luogo dell’infortuno, lo hanno trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia. Insieme al 118 sono intervenuti, riporta l’Areu, anche i vigili del fuoco, i carabinieri, l’Ats, l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza.