Ancora un incidente sul posto di lavoro. Due operai sono rimasti feriti durante le operazioni di scarico di legname da un mezzo pesante. È successo in via Pontassio, a Quarrata, in provincia di Pistoia. Uno dei due operai è rimasto incastrato sotto il carico di legname ed è in gravi condizioni.

L’uomo è stato liberato dai Vigili del Fuoco e, dopo un primo soccorso degli operatori del 118, è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso in ospedale. Il suo collega, invece, è stato medicato sul posto e trasportato in ospedale in ambulanza. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.