Effetto Covid, lo studio: italiani più puliti, ma baci e strette di mano come nel pre-2020

Effetto Covid, l’indagine europea: baci e strette di mano stanno tornando ai livelli pre- pandemia, con i Paesi latini al primo posto. Gli italiani sono i primi in quanto a igiene e lavaggio delle mani. Ultime posizioni per la Gran Bretagna.

La pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani. Secondo quanto emerso dallo studio dell’Osservatorio Europeo dell’Igiene, realizzato da Ifop (Institut français d’opinion publique), gli italiani sono secondi in Europa (dopo la Germania) in fatto di igiene, almeno per quanto riguarda il lavaggio delle mani. Il nostro Paese ha mostrato il miglior incremento, colmando e addirittura superando in poco tempo il distacco che invece mostrava rispetto ai Paesi nordici. D’altro canto, però, pare che l’atteggiamento restio provocato dal distanziamento sociale stia regredendo: baci sulle guance e strette di mano, infatti, stanno tornando ai livelli pre-2020.

Lo studio europeo, i dati

Lo studio è stato realizzato attraverso un questionario somministrato online 7 all’8 luglio 2021, con 5.039 persone over che vi hanno partecipato e sono rappresentative delle popolazioni italiana, spagnola, francese, tedesca e britannica. Con tale indagine si è voluto indagare sui cambiamenti sociali nei cosiddetti “gesti di barriera” (indossare la mascherina, salutare senza contatto fisico, igiene delle mani, ecc.) a seguito dell’ultimo lockdown.

LEGGI ANCHE: Poliziotto libero dal servizio assiste a uno scippo: rincorre e arresta il ladro

Dai dati è emerso che gli italiani ad oggi si lavano maggiormente le mani – con l’83% dei partecipanti che ha dichiarato di lavarsele sempre dopo essere andato in bagno. Al primo posto i tedeschi (86%), mentre dietro di noi ci sono Regno Unito (82%), Spagna (77%) e ultima la Francia (76%). L’Italia è poi prima in Europa per lavaggio delle mani prima dei pasti (78%, contro il 60% della media in Europa) e prima di cucinare (76%, in media con l’Europa), dopo aver viaggiato con i mezzi pubblici (77%, contro il 62% in Europa) e dopo aver toccato un animale (63%, solo il 46% in Europa). Sarebbero invece gli inglesi i peggiori d’Europa quando si tratta di lavarsi le mani prima di andare a cena (48%), al rientro a casa (51%) o dopo aver preso i mezzi pubblici (50%).

LEGGI ANCHE: Vendono una casa non di loro proprietà incassando 250mila euro: 5 gli arresti

La pandemia, però, pare non sia riuscita a cambiare tutte le vecchie abitudini. Infatti, sempre secondo lo studio, il “bacio” come gesto di saluto ai familiari resta una solida consuetudine sia in Italia (61%) che in Spagna (66%) – a differenza del 51% della media europea. Il bacio ai conoscenti vede l’Italia attestarsi alla media europea (solo uno su tre, 29% contro il 30%) mentre i peggiori d’Europa in termini di distanziamento sociale sono gli spagnoli con il 49% delle persone che non hanno smesso di distribuire baci ad amici e parenti. Per quanto riguarda la stretta di mano, finito l’apice del massimo distanziamento sociale, gli italiani sono ora secondi in Europa (al 37% contro una media del 35% in Europa) preceduti dalla Spagna (44%) e seguiti dalla Germania (35%), Gran Bretagna e Francia (30%).