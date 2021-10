Poliziotto libero dal servizio assiste a uno scippo: rincorre e arresta il ladro

Un poliziotto libero dal servizio ha assistito ad uno scippo di una borsetta e ha inseguito lo scippatore, riuscendo ad arrestarlo.

Un poliziotto libero dal servizio ha assistito al furto di una borsa ed ha inseguito lo scippatore, finendo con l’arrestarlo. E’ successo ieri sera a Capua, in provincia di Caserta, dove un 27enne è stato arrestato in flagranza dei reati di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Poliziotto fuori servizio rincorre lo scippatore e lo arresta

Il poliziotto, della Squadra mobile di Caserta libero dal servizio, si trovava nel centro di Capua a bordo della propria auto quando ha notato due uomini che si accostavano a una donna, a bordo di una bici, e le strappavano via la borsa. Il poliziotto si è lanciato al loro inseguimento, prima in macchina e poi a piedi, riuscendo a raggiungere l’uomo in possesso della borsa e a bloccarlo.

Leggi anche -> Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo a cena: lo scatto in un ristorante [FOTO]

L’uomo, appreso che la persona intervenuta era un appartenente alla Polizia di Stato, ha tentato nuovamente di divincolarsi per scappare ma è stato immobilizzato e arrestato dall’ufficiale di polizia. Nel frattempo sono intervenuti anche altri suoi colleghi della Squadra mobile che, accertatisi delle buone condizioni fisiche della donna, caduta a terra durante lo scippo, l’hanno accompagnata in Questura.

Leggi anche -> Vendono una casa non di loro proprietà incassando 250mila euro: 5 arresti

Qui, dopo aver riottenuto la sua borsa, la donna ha sporto denuncia e ha riconosciuto l’uomo quale principale responsabile del furto. Lo scippatore è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.