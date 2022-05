Il marito muore e lei tenta il sucidio: anziana salvata da un carabiniere libero dal servizio

Aveva già scavalcato la ringhiera del balcone ed era pronta a lasciarsi cadere nel vuoto. Un’anziana di 78 anni si stava lasciando sopraffare dal dolore per la perdita del coniuge, unica presenza nella sua vita.

I passanti, accortisi della tragedia in atto, hanno cercato di fermarla urlando e pregandola, ma l’anziana aveva tutta la risolutezza della disperazione, ed era pronta a buttarsi.

Aveva già scavalcato la ringhiera e la tragedia era ad un soffio quando un carabiniere libero dal servizio, è passato e ha notato quanto stava accadendo. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, sabato 28 maggio in Corso Lavagna a Chiavari (GE). Il militare, che abita li’ vicino, conosceva la donna e con sgomento l’ha vista mentre si aggingeva a compiere il gesto estremo. L’ha chiamata per nome, e probabilmente questo appello, risultato all’orecchio disperato della 78enne come familiare, l’ha scossa dal suo baratro e l’ha fatta desistere.

Per il carabiniere facente parte della Compagnia di Chiavari, sono stati i cinque minuti piu’ lunghi della sua vita, mentre, dopo averla chiamata per nome ed averla ricondotta alla lucidità, ha chiamato i soccorsi ed ha iniziato a parlare con lei. Se il miliare non fosse passato di li’, sarebbe potuto finire tutto con una terribile tragedia. La donna invece è stata soccorsa, sul posto sono giunti i carabinieri ed una volante della polizia e l’anziana è stata portata in pronto soccorso a Lavagna per essere visitata.