Meteo DOMANI lunedì 30 maggio | coperto al nord

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 30 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 30 maggio.

Nord:

Giornata ancora all’insegna della estesa copertura nuvolosa ma con fenomeni che si attesteranno in particolare sulle aree alpine ed appenniniche per poi attenuarsi mentre qualche fenomeno è atteso a fine giornata lungo le coste venete e friulane.

Centro e Sardegna:

Estesa nuvolosità durante le ore diurne con qualche rovescio sulle regioni peninsulari. Dal pomeriggio deciso miglioramento con prevalenza di spazi di sereno.

Sud e Sicilia:

Sereno o poco nuvoloso.

Temperature:

Minime in calo su triveneto, restante arco alpino, Toscana settentrionale, Romagna, Marche e Basilicata; in aumento marcato sulla Sicilia e senza variazioni di rilievo sul resto del paese. Massime in generale aumento, decisamente più sensibile al nord, Emilia-romagna e Calabria.

Venti:

In prevalenza deboli variabili.

Mari:

Da poco mossi a mossi.