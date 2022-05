Meteo OGGI domenica 29 maggio | maltempo generale

Nella giornata di OGGI domenica previsioni meteo del 29 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 29 maggio.

Nord:

All’inizio cielo molto nuvoloso o coperto con rovesci sparsi e locali temporali su regioni occidentali, Lombardia, Emilia-romagna, Trentino-alto adige, nord Veneto e rilievi friulani, ma con fenomeni in attenuazione già in mattinata sulle relative aree pianeggianti e pedemontane nonché sulla Liguria centrorientale, con parziali aperture pomeridiane; precipitazioni in assorbimento da fine giornata anche sui rilievi del triveneto, mentre persistenze di copertura e fenomeni interesseranno nelle ore notturne le aree alpine centroccidentali, la Liguria e gran parte dell’appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento lungo le coste e nell’immediato entroterra laziale; sul resto del Lazio e sulle altre regioni peninsulari molte nubi, a tratte compatte, con rovesci e locali temporali, più frequenti e diffusi al primo mattino su nord Toscana e, nelle ore diurne, a ridosso della dorsale appenninica; dalla sera generale attenuazione dei fenomeni salvo residui lievi rovesci notturni che interesseranno toscana centrosettentrionale, Marche, Umbria orientale e coste abruzzesi; qualche nube in più da fine giornata anche lungo le aree costiere laziali. Sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato.

Sud e Sicilia:

Iniziale maltempo sulla Calabria, in netta attenuazione dalle prime ore pomeridiane con ampi rasserenamenti. Sulle altre regioni peninsulari nuvolosità irregolare, anche compatta nelle ore centrali della giornata a ridosso della dorsale appenninica e nelle aree interne, dove sarà associata a rovesci e qualche temporale; deciso miglioramento in serata con estese aperture, salvo annuvolamenti diffusi che interesseranno nuovamente Molise, Campania e Basilicata tirrenica. Residue piogge al primo mattino sul settore nordorientale siciliano, ma in successivo rapido assorbimento con cielo ovunque sereno.

Temperature:

Minime stazionarie su Sardegna meridionale, Salento, Basilicata e Calabria ioniche e Sicilia; in netta diminuzione sul resto d’italia; massime in aumento sulla Sicilia e coste orientali sarde; senza variazioni di rilievo su pianure venete e friulane e sulle aree ioniche di basilica e Calabria; in calo sul resto del paese, anche marcato su Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-romagna occidentali, nord Toscana e Marche settentrionali.

Venti:

Deboli variabili su alpi e prealpi ed orientali sulle aree pianeggianti del nord con decisi rinforzi mattutini sulle relative coste adriatiche; moderati settentrionali sulla Liguria e occidentali su Sardegna e Sicilia; deboli settentrionali su toscana e regioni centrali adriatiche; in prevalenza deboli o localmente moderati intorno sud-ovest sul resto d’italia.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna, bocche di bonifacio, tirreno meridionale, stretto di Sicilia e basso ionio, con moto ondoso in lenta, parziale attenuazione; generalmente mossi i restanti bacini, tendente a poco mosso in serata il medio adriatico.