Meteo OGGI sabato 28 maggio | nuvole con piogge

Nella giornata di OGGI sabato previsioni meteo del 28 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 28 maggio.

Nord:

Molte nubi con rovesci e temporali sparsi già dal mattino su regioni nord-orientali, Emilia-romagna e Lombardia, in estensione pomeridiana e soprattutto in serata a Liguria e Piemonte, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi già dal mattino sul nord-est, dal pomeriggio su Emilia-romagna e Lombardia e in serata sul Piemonte. Locali precipitazioni dal tardo pomeriggio/sera anche sulla Valle d’aosta.

Centro e Sardegna:

Variabile sulla Sardegna con brevi rovesci o temporali possibili fino la prima sera sul settore est; nuvolosità irregolare sul centro peninsulare con brevi rovesci o temporali su aree interne e appenniniche dalla tarda mattina e nel pomeriggio, in peggioramento serale sull’alta toscana con temporali anche localmente intensi.

Sud e Sicilia:

Nubi in rapida intensificazione mattutina sulla Sicilia con temporali da isolati a sparsi, anche localmente intensi, dalla tarda mattina e nel pomeriggio e con fenomeni che in serata persisteranno sul settore nord-orientale; parzialmente nuvoloso sulle regioni peninsulari, salvo ulteriori addensamenti associati a brevi rovesci o temporali nel pomeriggio su Calabria e settori appenninici di Molise e Campania e che sulla Calabria potranno persistere anche in serata.

Temperature:

Minime in calo anche marcato su Sicilia e sud Calabria, in misura minore sul resto della Calabria e su Basilicata, Trentino-alto adige, Veneto e Friuli-venezia giulia, in lieve aumento su nord Sardegna, Emilia-romagna e Marche; massime in aumento su coste pugliesi, Sardegna orientale e meridionale, stazionarie su Piemonte, ponente ligure, coste e immediato entroterra di Molise, Abruzzo e Marche, in diminuzione anche marcata sul resto d’italia.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Sardegna con moderati rinforzi da nord-ovest sul settore occidentale; mediamente deboli meridionali su Sicilia e sud peninsulare; deboli orientali al nord, in intensificazione sulla pianura padana e, fino a forti, sulle coste adriatiche; deboli variabili sul centro peninsulare, in rotazione dai quadranti orientali su toscana e marche dal tardo pomeriggio/sera.

Mari:

Da mosso a molto mosso, sul settore nord, lo stretto di Sicilia; molto mossi mare e canale di sa Sardegna; mossi tirreno centro meridionale e sud ionio; poco mossi i restanti mari con moto ondoso in generale aumento, fino a molto mosso l’alto adriatico per fine giornata.