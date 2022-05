Meteo OGGI venerdì 27 maggio | cieli coperti

Nella giornata di OGGI venerdì previsioni meteo del 27 maggio. Al nord nubi sparse. Al centro cieli coperti. Al sud addensamenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 27 maggio.

Nord:

Nubi sparse sull’arco alpino e transito di innocue velature sulle restanti aree. Nel corso del pomeriggio ulteriore sviluppo di nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi sia alpini che appenninici con possibili piovaschi associati.

Centro e Sardegna:

Prevalenza di spesse velature, con addensamenti nuvolosi più compatti sulla Sardegna dove sarà atteso ancora qualche temporale sul settore meridionale e nel pomeriggio anche sulle aree appenniniche.

Sud e Sicilia:

Ancora estese velature, a tratti spesse sulle regioni tirreniche peninsulari, ed annuvolamenti un po’ più compatti su Campania ed entroterra molisano dove non si esclude qualche debole fenomeno.

Temperature:

Minime in lieve calo sulle due isole maggiori, Calabria e Puglia settentrionale; stazionarie su Emilia-romagna, Marche ed aree costiere abruzzesi; in aumento sul resto del paese; massime in aumento al nord; in calo sulle regioni centrali adriatiche, Sardegna e meridione; stazionarie altrove.

Venti:

Moderati settentrionali sulla Liguria, in attenuazione pomeridiana; da deboli a moderati occidentali su Calabria e Sicilia; deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mossi a molto mossi mar e canale di Sardegna; mosso stretto di Sicilia; poco mossi gli altri mari, localmente mossi ligure e tirreno.