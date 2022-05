Nepal, aereo sparito dai radar: era in volo da Pokhara a Jomson

L’aereo ha a bordo 19 passeggeri e tre membri dell’equipaggio. Ecco cosa è successo

Un volo della compagnia aerea Tara Air che trasporta 22 persone a bordo, di cui 19 passeggeri e tre addetti dell’equipaggio, è sparito dai radar.

Non si hanno più, infatti, contatti radio con il volo. È quanto accaduto in Nepal. Si tratta di un volo interno decollato dall’aeroporto di Pokhara alle oe 9:55 (locali) e che sarebbe dovuto giungere a destinazione (a Jomson), alle ore 10:20.

Da quanto fanno sapere le autorità del posto, i contatti radio si sono persi pochi minuti dopo che l’aereo ha eseguito il decollo. L’aereo in questione è un volo di linea di 15 minuti che generalmente raggiunte Jomson, città montana. Un agente di polizia ha fatto sapere che attualmente sono in corso ricerche.

Da alcuni giorni, quella zona è interessata da piogge ma i voli stanno operando con regolarità. Di solito, la tratta prevede che si voli tra le montagne e l’atterraggio avviene in una valle. È un percorso che riscuote una certa popolarità tra gli stranieri che amano percorrere sentieri montuosi ed è meta di pellegrini dall’India e dal Nepal stesso che si recano in visita per venerare il tempio di Muktinath.