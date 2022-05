Ruba la pistola a una guardia giurata e inizia a sparare contro dei ragazzi: 4 feriti

È accaduto a Qualiano, in provincia di Napoli, dove un uomo dapprima ha derubato la guardia e poi ha usato la pistola per sparare contro dei giovani

Panico nella notte a Qualiano (Napoli), dove un uomo dopo aver derubato una guardia giurata ha iniziato a sparare su alcuni ragazzi che si trovavano al di fuori di un bar, ferendone quattro.

In seguito i carabinieri hanno arrestato il responsabile, e stanno cercando di comprendere le ragioni del suo comportamento, oltre a indagare per ricostruire al meglio la dinamica della sparatoria.

Tutto è occorso in via Rosselli, a Qualiano centro. L’uomo ha dapprima assalito e minacciato la guardia giurata servendosi di un coltello, poi è salito su una bici elettrica e si è recato nel bar “Nirvana Spritz”, non lontano dal luogo della rapina, e ha iniziato a inveire contro alcuni ragazzi che si trovavano fuori dal bar, esplodendo dei colpi di arma da fuoco.

Ha ferito quattro ragazzi, di cui due sono in prognosi riservata e rischiano la vita, un terzo ha subìto un’operazione ed è sotto osservazione, l’ultimo è riuscito a cavarsela con lievi lesioni e lo hanno dimesso poco dopo. I quattro giovani feriti dall’uomo sono: N.D.P. (20 anni, di Villaricca), M. D. P. (18 anni, di Mugnano), B.F. (18 anni, di Napoli) e C.D.A. (19 anni, di Mugnano).

I militari sono subito accorsi in loco e hanno identificato e arrestato l’uomo. Il responsabile della sparatoria è M.B., 37 anni, con precedenti. Le indagini vanno comunque avanti per comprendere se l’uomo avesse ragioni di astio con i feriti, oppure se il suo gesto sia stato da attribuire ad altro. C’è anche da far luce sulla dinamica che ha condotto al ferimento e al ricovero dei quattro ragazzi, di cui due sono ancora a rischio vita.