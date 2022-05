Donna cerca di consegnare hashish al figlio minorenne: cane antidroga sventa tutto

Una madre tentava di far avere dell’hashish in carcere al figlio minore. Ma il cane antidroga se n’è accorto.

E ha fatto saltare la consegna. Ma non era certo la prima volta che riusciva a sventare il tentativo di introdurre la droga.

Stava cercando di passare hashish al figlio minorenne, detenuto nel carcere minore di Nisida a Napoli. Ma non aveva fatto i conti con Susy, l’efficiente cane antidroga della polizia penitenziaria. Che ha fiutato lo stupefacente facendo andare a monte la consegna. Per la mamma del giovane detenuto è scattato l’arresto e la droga sequestrata.

Non è una novità per Susy, l’abilissimo pastore tedesco in forza al reparto cinofili del Nucleo regionale campano (distaccamento di Benevento). Più di una volta ha sventato operazioni come queste e permesso arresti. Nel caso in questione, a notificarlo alla donna sono state le unità operative guidate dal comandante del reparto di Nisida.

Un plauso alla brillante operazione è arrivato da Ciro Auricchio, segretario campano dell’Unione dei Sindacati di Polizia Penitenziaria, che si è complimentato con le unità cinofile della polizia penitenziaria della regione Campania e col reparto di polizia penitenziaria dell’Istituto penale minorile di Nisida.