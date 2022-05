Si siede a bordo binario e sente musica con auricolari: il treno lo investe

Un giovane di 34 anni stava aspettando il treno per Genova, quando si è resoconto dell’arrivo dell’Intercity: ha fatto in tempo solo a sollevare le gambe riportando fratture ma non rischierebbe la vita

Si era seduto a bordo binario, con le gambe penzoloni e ascoltava musica dagli auricolari, mentre aspettava l’arrivo del convoglio.

Tale imprudenza, da quanto ha ricostruito la Polfer, avrebbe causato l’investimento di un giovane di 34 anni alla stazione di Lambrate, a Milano. L’episodio è occorso intorno alle 12:20 di ieri. Sul posto è sopraggiunta l’ambulanza, che lo ha portato in nosocomio in codice rosso, poi trasferito in giallo all’ospedale Niguarda.

Il giovane ha riportato diverse fratture alle gambe ma non rischia la vita. Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, hanno detto ai poliziotti della Polfer, di aver notato il 34enne seduto a bordo binario, che ascoltava musica con gli auricolari, totalmente assorto da ciò che stava facendo. Qualcuno avrebbe persino cercato di avvisarlo facendo dei gesti, nel momento in cui hanno visti che un treno stava arrivando ad alta velocità.

Il treno in questione era l’Intercity Milano-La Spezia, partito da poco dalla stazione centrale, che non doveva sostare alla stazione di Lambrate. Il giovane, una volta resosi conto che il treno era in arrivo, avrebbe tentato di alzarsi e andar via all’ultimo, e con questa mossa si sarebbe salvato la vita.

Alcuni testimoni hanno raccontato agli inquirenti che anche il ferito, poco prima che il treno lo investisse, aveva detto di aspettare il convoglio diretto a Genova. Il conducente del treno non si è reso conto dello scontro, ma aveva notato il movimento veloce a bordo binario. Lo hanno avvisato in corsa di quanto era accaduto.