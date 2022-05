Assalto al furgone dei panini, rapina finisce nel sangue: tre feriti, grave una donna

Violenta rapina finita nel sangue: l’assalto armato al furgone dei panini ha portato al coinvolgimento di tre feriti. È grave una donna. Dei criminali ancora nessuna traccia.

Un assalto finito nel sangue, quello avvenuto nella serata di ieri, domenica 29 maggio, a Torre Canne, in Puglia. Come viene riportato dai quotidiani locali, un gruppo di criminali ha rapinato un furgone dei panini, situato lungo via Messina, nei pressi della villetta.

Un colpo che ha però provocato un serio spargimento di sangue: in tre sono rimasti feriti, e uno sarebbe addirittura in condizioni gravi. Per portare a segno la rapina e darsi alla fuga, infatti, i banditi hanno aperto il fuoco, e avrebbero colpito anche la madre del titolare della paninoteca di strada. Dei criminali ancora nessuna traccia.

Rapinano il furgone e scappano, sparano per darsi alla fuga

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, ad essere rimasti coinvolti nella sparatoria sono tre persone – tra cui un cliente e la madre del titolare della rosticceria. Un gruppo di malviventi avrebbe infatti aperto il fuoco contro un furgone dei panini nel tentativo di portare a compimento una rapina.

Nello specifico, pare che i criminali si siano fatti consegnare l’incasso della giornata, ma il titolare della paninoteca e un cliente avrebbero cercato di opporre resistenza, reagendo alla minaccia. Nel tentativo di scappare con il malloppo, i criminali si sarebbero fatti strada e cercato di seminare i loro inseguitori sparando diversi colpi, raggiungendo i tre presenti.

Nello specifico, pare che i due uomini – il titolare del furgoncino e il cliente – abbiano riportato delle ferite alle gambe, mentre la donna è stata invece raggiunta dai proiettili all’addome. Tutte tre le vittime sono state tempestivamente soccorse sul luogo della rapina da diverse ambulanze del 118, allertate dai passanti. Dopo le prime cure sul posto, sono state poi imbarellate e trasportate d’urgenza verso l’ospedale “Perrino” di Brindisi.

Sempre secondo quanto viene riportato dalle fonti, pare che nessuno dei tre sia in pericolo di vita. Tuttavia, la signora – che è stata raggiunta all’addome – ha dovuto essere sottoposta a un intervento chirurgico, avvenuto nella notte. Dei malviventi, invece, ancora nessuna traccia. Le forze dell’ordine sono ancora al lavoro per cercare di risalire ai responsabili della violenta rapina.