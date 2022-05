Ragazze su scooter gettano acido sul viso di due sorelle: polizia indaga

Le ragazze, 17 e 23 anni, hanno riportato ferite su viso, naso e braccia. Il brutto episodio è occorso a Napoli, in corso Amedeo di Savoia

Due sorelle di 17 e 23 anni, stavano facendo una passeggiata in corso Amedeo di Savoia, a Napoli, intorno alle ore 1:20 di questa notte, lunedì 30 maggio. Si stavano dirigendo verso casa dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici.

A un certo punto, tre scooter si sono avvicinati a loro, con a bordo tre ragazzi (che guidavano) e tre ragazze sul sedile posteriore. Una delle ragazze aveva in mano una bottiglia il cui contenuto era un liquido incolore. Pochi istanti e lo ha spruzzato addosso alle due ragazze.

Le due sorelle hanno avvertito subito un forte bruciore, intuendo che si trattasse di acido. Fatto ciò, i tre scooter si sono subito allontanati.

Le lesioni

L’acido ha colpito le ragazze in diverse zone del corpo. La ragazza di 23 anni, ha riportato ferite a guancia e braccio destro, quella di 17 anni a naso e guancia destra. Dagli accertamenti compiuti da parte dei medici del Centro Grandi Ustionati del nosocomio Cardarelli di Napoli, dove le due sorelle sono attualmente ricoverate, si è appurato che le lesioni sul corpo delle due giovani sono compatibili con l’acido.

A portarle in ospedale ci ha pensato un’ambulanza, giunta in corso Amedeo di Savoia alcuni minuti più tardi dell’aggressione subita dalle sorelle. In loco è sopraggiunta anche la polizia, che ha fatto scattare l’inchiesta. L’ipotesi che sinora trova maggiore credibilità e su cui gli inquirenti stanno ragionando, è quella di una ritorsione per una lite tra ragazze, che potrebbe essere nata da una questione di natura sentimentale.

Le indagini

La polizia sta monitorando le immagini delle videocamere di sicurezza dell’area, che potrebbero far emergere indizi essenziali per risolvere il caso. Ma in Campania questo genere di aggressioni hanno parecchi precedenti. L’ultimo episodio è stato nel Natale 2021, quando sempre a Napoli, dopo un litigio, una donna, dal balcone, gettò l’acido addosso a una ragazza di 26 anni.

La ragazza, in ospedale, riportò lesioni a petto e bocca. Alcuni anni prima, a Licola, una gang di ragazzi aveva buttato acido addosso a un anziano di 73 anni. La vicenda più tragica è di sicuro quella di Filomena Lamberti, 56 anni, di Salerno, sfregiata con l’acido per mano del marito violento.