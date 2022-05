Scoppia batteria power bank nello zaino di un allievo: 8 feriti

Portati in nosocomio due ragazzi, a causa dell’inalazione di fumi tossici. Nessuno è grave

Una batteria power bank, di quelle che si usano per la ricarica degli smartphone, è esplosa dentro lo zaino di un allievo. L’episodio è occorso all’Istituto alberghiero Ipsar Amerigo Vespucci di Milano. Otto persone sono rimaste ferite, di cui sette allievi e un docente, che hanno dovuto medicarsi.

Tra i feriti due minori, un ragazzo e una ragazza, ricoverati a causa dell’inalazione di fumo sprigionato dalla power bank. Quando è giunta la chiamata in 118 si è pensato a un malore a scuolsa, ma giunti sul posto, i sanitari hanno capito che a provocare la crisi d’ansia a una ragazza di 17 anni era stato lo scoppio della batteria power bank, che era all’interno di uno zaino.

Altri due ragazzi, 15enni, sono finiti in pronto soccorso dopo aver inalato un po’ del fumo dello scoppio della batteria, ma le loro condizioni sono buone e non danno preoccupazioni. Medicate invece in loco le altre persone interessate dall’esplosione della batteria. L’episodio è occorso verso le ore 8:50, sul posto polizia e due ambulanze.