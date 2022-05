Ministro esteri russo in Turchia l’8 giugno per discutere di export grano

Sergei Lavrov si recherà in Turchia accompagnato da una delegazione militare. Ecco cosa ci sarà al centro del tavolo di consultazione

Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, viaggerà alla volta della Turchia il prossimo 8 giugno, accompagnato da una delegazione militare.

È quanto ha comunicato il ministro degli Esteri turco Meylut Cavusoglu, precisando che è pronto un tavolo di consultazione in cui si dibatterà dell’urgenza di sbloccare l’export di grano e dell’opportunità di realizzare dei corridoi umanitari nel Mar Nero per le imbarcazioni trasportatrici di alimenti.

Lavrov sarà domani, 1 giugno a Riad per un incontro con i ministri degli Esteri, membri del Ccg, ossia Consiglio Cooperazione Golfo. Durante il meeting, il focus verterà in particolare sulla crisi in Ucraina e le conseguenze che sta avendo. Lavrov si confronterà con i ministri di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Oman, Kuwait, Bahrain, Qatar.