Reddito di cittadinanza, scoperti “furbetti” con conti gioco on line e vincite milionarie

Scoperti in 21 dalla Finanza. Dichiaravano un reddito misero, ma in rete puntavano e vincevano forte grazie al gioco.

Così si erano messi in tasca centinaia di migliaia di euro a spese dello stato. Segnalati alla procura e all?Inps.

A Catania la Guardia di Finanza ha segnalato alla Procura locale 21 persone che a Riposto avrebbero intascato il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Con un danno per le casse statali quantificato in oltre 225 mila euro. I finanzieri, in stretta sinergia con l’Inps, hanno individuato infatti una platea di individui senza i requisiti idonei a chiedere il reddito di cittadinanza.

I 21 soggetti controllati dichiaravano redditi minimali. Ma giocavano forte sul web. Dalle indagini sono emerse forti movimentazioni sui loro conti di gioco on line. Ma le cospicue somme impiegate nel gioco non erano congruenti col reddito dichiarato. I “furbetti” avrebbero infatti omesso di dichiarare le loro vincite, pari a un importo totale di oltre 3 milioni e 700 mila euro. Sono stati dunque segnalati alla procura della repubblica di Catania. E in più all’Inps per la sospensione del reddito di cittadinanza e il recupero delle somme percepite indebitamente.