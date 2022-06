Bimbo di 4 anni muore davanti agli occhi del padre: in sella alla mini moto, si schianta contro la recinzione

Bimbo di 4 anni si schianta contro una recinzione mentre corre in sella alla sua mini moto. Il dramma davanti agli occhi del padre. Inutili i tentativi di salvargli la vita.

Un bambino di quattro anni è morto in un tragico incidente mentre guidava la sua nuova mini moto. Il tragico incidente è avvenuto in Galles, il 4 maggio scorso. La vittima è il piccolo Jacob Gamlin Turner, residente a Blackwood (Caerphilly). Il bimbo è stato strappato alla vita dopo che la sua moto per bambini si è schiantata contro la recinzione di un campo da gioco, non molto distante da casa sua.

Come raccontato dai suoi famigliari, Jacob “amava lo sport e la vita all’aria aperta” e aveva una passione particolare per le moto, che amava guidare su ispirazione e prendendo a modello suo fratello maggiore. Pare inoltre che la famiglia fosse nota nell’ambiente del motocross. Inaspettata, però, la tragedia, avvenuta sotto gli occhi impotenti del padre.

Non ce l’ha fatta il piccolo Jacob Gamlin Turner

Come viene riportato dai media locali, nel pomeriggio del 4 maggio Jacob era stato portato al parco giochi Britannia Playing Fields da suo padre Ross Turner, e insieme a loro vi erano anche il nonno e un amico. Secondo quanto raccontato dal padre, ascoltato dalle forze dell’ordine nel tentativo di ricostruire tutta la vicenda, il piccolo indossava una tuta da motociclista arancione e bianca, un casco protettivo e anche dei guanti. Il bimbo, inoltre, era salito sulla sua nuova moto soltanto dopo gli attenti controlli del papà, che si era assicurato i come tutto funzionasse a dovere – in primis i freni.

Il padre e il nonno di Jacob avevano dunque lasciato Jacob salire in sella alla mini moto, facendolo correre nel campo e tendendolo sempre sott’occhio. Ad un certo punto, mentre si stava dirigendo verso il nonno, il piccolo pare abbia tuttavia “colpito un dosso”, che l’ha fatto inaspettatamente virare (ormai fuori controllo) verso la recinzione di confine del campo.

Immediati i tentativi di soccorso da parte del padre e del nonno del bimbo. I due non sono riusciti a correre abbastanza velocemente da impedire quella folle corsa, terminata rovinosamente contro l’ostacolo. Il piccolo si sarebbe buttato giù dalla moto, ma data la velocità non avrebbe fatto in tempo ad evitare di colpire la recinzione, prima di finire a terra.

“All’inizio il signor Turner non pensava si trattasse di una grave caduta, fino a che non ha trovato suo figlio incosciente, che non respirava”, ha raccontato una testimone. La stessa che ha spiegato come, disperato, il padre abbia spostato immediatamente suo figlio in un’altra area del campo, così da poter eseguire la RCP. Immediata anche la segnalazione ai soccorsi, che sono giunti sul posto con un’ambulanza.

Jacob è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale universitario del Galles, a Cardiff. Un medico della terapia intensiva pediatrica ha affermato che il piccolino aveva subito un arresto cardiaco, prima di essere rianimato e portato in ospedale. La sua frequenza cardiaca sarebbe stata inoltre “compatibile con un grave trauma cranico, o una lesione del midollo spinale“. Date le sue gravissime condizioni, il bimbo è stato curato in ospedale: avrebbe riportato lesioni traumatiche multiple, tra cui lesioni alla testa significative, con riversamento di sangue nel mediastino, fratture costali e lussazione spinale, e sarebbe stato sottoposto a una TAC.

Il piccolo, però, non ce l’ha fatta: morto intorno alle 00:40 del 5 maggio 2021, al Noah’s Ark Children’s Hospital del Galles. Gli investigatori, che hanno aperto immediatamente un’inchiesta a seguito del violento schianto, hanno stabilito che la mini-moto era “in buone condizioni ed era appropriata per la sua età”. La morte del piccolo Jacob è stata alla fine archiviata come un drammatico incidente.