Schianto nella notte: muore donna, grave la figlia di 15 anni: altri 4 feriti

Una Toyota Yaris, da quanto ha ricostruito la polizia, si sarebbe schiantata contro due auto per poi ribaltarsi

Terribile sinistro nella notte a Roma, in via di Boccea. Una donna è morta, e cinque persone rimaste ferite, di cui due in modo grave.

Da quanto si apprende dalla polizia di Roma Capitale, una Toyota Yaris, verso l’1 del 1° giugno, avrebbe sbattuto contro due auto per poi ribaltarsi. Una delle auto coinvolte nel sinistro è finita contro un’altra auto parcheggiata. La donna che era al volante della Toyota, 35 anni, italiana, è deceduta dopo il trasporto in ospedale, in condizioni disperate.

Nell’auto con lei c’era la figlia di 15 anni ricoverata in gravi condizioni al Gemelli. Per quanto concerne gli altri conducenti e passeggeri delle altre automobili coinvolte nell’incidente, un giovane di 24 anni italiano e due peruviani di 35 e 31 anni sono finiti in ospedale, al Santo Spirito, per i controlli di rito.

Una donna peruviana è stata portata in gravi condizioni al San Camillo. Sono in corso indagini per comprendere come siano andate precisamente le cose.