Amber Heard dovrà risarcire Johnny Depp di 15 milioni di dollari

Amber Heard dovrà risarcire con 15 milioni di dollari l’ex marito Johnny Depp. Lo ha deciso la giuria, che ha anche riconosciuto all’attrice un risarcimento di 2 milioni di dollari che Depp dovrà versarle.

L’attore aveva fatto richiesta di un risarcimento di 50 milioni di dollari. Nello specifico, Heard dovrà versare all’ex marito 10 milioni di dollari per danni compensativi e gli altri 5 per danni punitivi. Ma come previsto dalla legge dello Stato della Virginia, i danni punitivi si ridurrebbero a 350mila dollari, il che vuol dire che l’attore de I Pirati de I Caraibi incasserà un po’ più di 10 milioni e dovrà versarne due alla sua ex.

«La delusione che provo oggi va oltre le parole. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove che ho portato non sia stata sufficiente a resistere al potere e all’influenza sproporzionati del mio ex marito», ha commentato Amber Heard tramite i suoi avvocati dopo il verdetto. «Sono ancora più delusa dal significato di questo verdetto per le altre donne. È una battuta d’arresto. Porta indietro l’orologio a un tempo in cui una donna che parla, e lo fa apertamente, può essere pubblicamente umiliata. È un passo indietro rispetto al fatto che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio».

Johnny Depp:«La giuria mi ha restituito la vita»

Dopo il verdetto, l’attore ha ricordato il suo percorso negli ultimi sei anni, molto arduo a causa delle accuse di cui è stato protagonista:«Sei anni fa, la mia vita, la vita dei miei figli, la vita delle persone a me più vicine e anche la vita delle persone che per molti, molti anni hanno sostenuto e creduto in me sono cambiate per sempre. Tutto in un batter d’occhio. I media mi hanno mosso accuse false, molto gravi e criminali, il che ha innescato una raffica infinita di contenuti odiosi, anche se non sono mai state mosse accuse contro di me». Depp ha sottolineato che le accuse di Amber Heard hanno «avuto un impatto sismico sulla mia vita e sulla mia carriera».

Poi, tira un respiro di sollievo:«Sei anni dopo, la giuria mi ha restituito la mia vita. Sono veramente onorato. La decisione di portare avanti questo caso, conoscendo molto bene quanto fossero grandi gli ostacoli legali che avrei dovuto affrontare e l’inevitabile spettacolo che la vita sarebbe diventata per il mio mondo, è stata presa solo dopo aver riflettuto a lungo». L’attore spiega che, indipendentemente da come sarebbe terminato il processo, per lui era essenziale dire la verità, soprattutto per i suoi figli e per chi lo ha sempre sostenuto.

Depp dice di sentirsi in pace adesso, perché il suo scopo è stato raggiunto. «Sono, e sono stato, sopraffatto dall’amore e dal colossale sostegno e gentilezza da tutto il mondo. Spero che la mia ricerca per avere la verità possa essere d’aiuto ad altri, uomini o donne, che si sono trovati nella mia situazione, e che chi li sostiene non si arrende mai». L’attore ha ringraziato il lavoro del suo team legale, il minuzioso lavoro del magistrato e dei giurati e poi ha chiosato dicendo:«Veritas numquam perit. La verità non muore mai».