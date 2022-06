Jubilee, al via il Giubileo di Platino per i 70 anni di regno di Elisabetta

Cominciano oggi i festeggiamenti e le celebrazioni per i settant’anni di regno di Elisabetta II. Tra festa popolare e solennità nazionale.

Per quattro giorni i britannici festeggeranno la loro regina. Mai nessuno ha regnato a lungo quanto lei.

Il Regno Unito si appresta a festeggiare la Regina Elisabetta. Per i suoi 70 anni di regno si annunciano quatto giorni di celebrazioni. Fervono dunque i preparativi per il Giubileo di Platino di Elisabetta II. Con tutto un campionario di concerti, feste per strada, parate, falò e corse di cavalli. Un programma che unisce la festa popolare e gli eventi solenni per festeggiare la 96enne sovrana. Sempre molto amata dagli inglesi. I sondaggi del resto parlano chiaro: otto britannici su dieci apprezzano Sua Maestà.

A mescolarsi all’orgoglio nazionale anche una ritrovata spensieratezza. Il Giubileo di Platino, coi pub aperti fino a notte tarda, sarà anche l’occasione per festeggiare la fine dei durissimi anni della pandemia.

Nessun sovrano nella storia del Regno Unito ha regnato a lungo quanto Elisabetta. Che a marzo è guarita dal Covid, dopo essere rimasta vedova ad aprile dello scorso anno. Sempre lucida e impeccabile nel suo ruolo da regina, la sovrana quest’anno è apparsa però più fragile dal punto di vista fisico. Tanto da aver dovuto qualche volta appoggiarsi al bastone. E sempre più di frequente altri componenti della famiglia reale hanno dovuto sostituirla. Come lo scorso 10 maggio, quando è toccato al figlio – e erede – Carlo pronunciare il suo discorso in Parlamento.

Per questo è ancora un’incognita a quali e a quanti eventi del Giubileo prenderà parte. È quasi certo che si affaccerà sul balcone di Buckingham Palace alla fine della grande parata del Trooping the colours di oggi. Ma lo si saprà solo all’ultimo, come per le altre celebrazioni.

L’incognita di Harry e Megan

Un grande interrogativo riguarda anche i “principi ribelli” Harry e Meghan, che arriveranno dalla California assieme ai figli Archie e Lilibet. Dopo le note vicende della rinuncia allo status reale e l’intervista con Oprah Winfrey, a palazzo reale si teme che la loro presenza possa penalizzare la festa del Giubileo. La stampa ha spiegato che all’arrivo i Sussex dovrebbero recarsi direttamente nel cottage di campagna. Questo per ridurre le loro apparizioni pubbliche. Già si sa che oggi non saranno sul balcone per la parata Trooping the colours, dove troveranno spazio solo i membri della famiglia reale in servizio e coi loro figli.

Finora la loro presenza è data per certa solo per venerdì, alla cerimonia religiosa nella cattedrale di Saint Paul. Alcune voci dicono che domenica potrebbero però affacciarsi sul balcone di Buckingham Palace assieme al resto della famiglia reale. Per quanto la coppia susciti curiosità, nel Regno Unito Harry e Megan non sono molto amati: un sondaggio Yougov parla di un 63% di giudizi negativi per loro.

Gli eventi del Giubileo

Per il Giubileo di platino sono stati proclamati quattro giorni di vacanza in tutto il Regno Unito. Si parte oggi, 2 giugno, con il Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per il compleanno reale. In realtà la regina Elisabetta è nata in realtà il 21 aprile, ma il pragmatismo britannico sposta sempre a giugno la festa ufficiale per poter sfruttare il tempo più mite. Dopo la sfilata delle truppe, la sovrana si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace durante il volo degli aerei militari della Raf. Verso sera ben 1500 falò verranno accesi in tutto il paese e nelle 54 capitali dei paesi del Commonwealth. Il falò principale sarà acceso con una particolare cerimonia a Buckingham Palace.

Invece il 3 giugno sarà il turno della cerimonia religiosa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul, col rintocco di Great Paul, la più grande campana del Regno Unito. È attesa la presenza al completo dei membri della famiglia reale, inclusi Harry e Megan. Sarà presente anche il principe Andrea, il figlio terzogenito della regina, escluso dalle funzioni pubbliche dopo lo scandalo sessuale che lo ha travolto.

Il 4 giugno sarà la volta della corsa di cavalli del Derby di Epson Downs. È un evento in omaggio alla passione di Elisabetta per i cavalli. In serata a Buckingham palace si festeggerà col Platinium party. Di fronte al palazzo ci sarà anche un concerto live. Protagonisti artisti come Diana Ross, i Queen, i Duran Duran, Rod Stewart e Sam Ryder. Domenica 5 giugno ci sarà invece la parata del Giubileo, per ripercorrere i 70 anni di regno della regina.

In tutto il Regno Unito ci saranno poi i pranzi del Giubileo. A organizzarli le comunità locali in strada, nei parchi e nelle piazze. Tutti insieme per festeggiare Elisabetta. Saranno almeno 16 mila nel paese e altri 600 nel mondo. Ma praticamente ogni località britannica organizzerà qualche evento per omaggiare e brindare a Elisabetta II.