Il governo italiano intende inviare militari in Bulgaria e Ungheria

Lo ha comunicato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Ecco che cosa ha detto in merito

Il nostro governo, tramite comunicazione del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha fatto sapere che «siamo già presenti in Lettonia, siamo presenti in Romania, con l’attività di sorveglianza dello spazio aereo e con la prossima Delibera missioni saremo presenti, se il Parlamento sarà d’accordo, anche in Ungheria e Bulgaria con i nostri contingenti. In Bulgaria avremo la guida di questa missione, sono missioni della Nato per rafforzare la deterrenza sul fianco est».

Il ministro spiega che tale deterrenza è necessaria al fine di «prevenire i conflitti e per rafforzare le condizioni di sicurezza». Oltre a tutto ciò «c‘è il lavoro che tutte le nostre Forze Armate stanno facendo in altri quadranti del mondo, con particolare attenzione al Mediterraneo in cui siamo impegnati per la stabilità, per la sicurezza e per la pace», ha concluso Guerini.