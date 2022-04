La Regina è affetta dal Covid, ma vorrebbe ancora incontrare Harry

La Regina Elisabetta è indebolita dal Covid, vorrebbe incontrare ancora il principe Harry ma la sua rinuncia ai privilegi reali rende la situazione particolarmente difficile.

Preoccupano le condizioni di salute della Regina Elisabetta II. La regnante della Gran Bretagna si trova in isolamento a causa del long Covid che la attanaglia. Ha 96 anni e la sua capacità molto limitata di muoversi non le permette di viaggiare e prendere parte a eventi pubblici.

Elisabetta inoltre sarebbe dispiaciuta dal fatto di non potere più incontrare il nipote Harry. Avendo infatti il duca del Sussex ha rinunciato ai suoi privilegi reali, non può avere la scorta destinata alla protezione dei reali e quindi la possibilità di avvicinarsi alla nonna.

IL DESIDERIO DI VEDERE HARRY

Inoltre Harry è stato recentemente in visita in Europa (da tempo vive in California con la moglie Megan) ma non si è recato ai funerali del principe Filippo, suo nonno, destando la delusione della famiglia reale. Eppure la Regina è molto affezionata al nipote e il pensiero che possa finire i suoi giorni senza rincontrarlo la addolora particolarmente.