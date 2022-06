Amber Heard pronta a fare ricorso in appello contro ex marito Johnny Depp

Amber Heard pare non volersi arrendere:«La montagna di prove non è bastata». Così l’attrice dopo la sentenza che l’ha vista perdere la causa

Amber Heard non ci sta. Dopo aver perso la causa contro l’ex marito Johnny Depp a cui dovrà versare un risarcimento di circa 10 milioni di dollari (e due milioni di dollari dovrà versarli lui a lei), l’attrice intende fare ricorso in Appello.

È quanto ha detto un portavoce di Heard al New York Times. Per ora non si hanno maggiori particolari, ma pare che questa intricata vicenda potrebbe non finire qui. Ieri, dopo la grande attesa formatasi attorno a questo processo, è giunto il verdetto che ha visto Johnny Depp vincere la causa.

Secondo la giuria, Heard ha diffamato l’attore e per questo gli dovrà 15 milioni di dollari. Pure lui, tuttavia ha diffamato la ex e per questo le dovrà 2 milioni di dollari. Depp l’aveva citata in tribunale e aveva chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari, a seguito di un articolo del Washington Post pubblicato nel 2018, in cui la donna afferma di essere una «figura pubblica vittima di violenza domestica».

Nonostante Depp non fosse citato in modo esplicito nel pezzo, l’attore affermò di essere stato gravemente danneggiato da esso, soprattutto per la sua carriera. Heard a quel punto sporse una contro denuncia per diffamazione, chiedendo 100 milioni di dollari, dopo una dichiarazione che l’avvocato di Depp fece in merito alle accuse di abusi.

Amber Heard: «La montagna di prove non è bastata»

Su Twitter, lo sfogo dell’attrice:«La delusione che sento va al di là di ogni parola. Ho il cuore spezzato dal fatto che la montagna di prove non è bastata davanti allo spropositato potere e influenza del mio ex marito».

«Sono ancora più delusa da cosa significhi questo verdetto per le altre donne. È una battuta d’arresto. Porta indietro l’orologio a un tempo in cui una donna che parlava apertamente poteva essere umiliata pubblicamente», prosegue Heard, che chiosa dicendo che la sentenza «respinge l’idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio».

Johnny Depp tira invece un respiro di sollievo:«Sei anni fa la mia vita, quella dei miei figli, delle persone a me care e quelle che per anni mi sono state vicine e hanno creduto in me sono cambiate per sempre. In un battito di ciglia. Sei anni dopo la giuria mi ha ridato la vita», si legge su Instagram.

L’attore rivela anche il suo reale intento con questa causa era quello di raccontare la verità, indipendentemente da come sarebbe andata a finire. Lo ha fatto per i suoi figli e per tutte quelle persone che hanno creduto in lui. «Ora mi sento in pace sapendo di averlo fatto», ha chiosato.