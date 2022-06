Meteo OGGI giovedì 2 giugno | addensamenti in aumento

Previsioni meteo di oggi, giovedì 2 giugno. Al nord nubi sparse. Al centro cieli sereni. Al sud bel tempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 2 giugno.

Nord:

Molte nubi su alpi, prealpi e relative aree pedemontane con lievi rovesci e locali temporali diurni, più frequenti nelle ore pomeridiane sui rilievi nordorientali; fenomeni in esaurimento nel tardo pomeriggio con ampie aperture, specie sulle zone pianeggianti, salvo deboli persistenze sul Trentino-alto adige. Cielo sereno e poi velato dal pomeriggio sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Sulle regioni peninsulari cielo sereno e poi velato dalla sera su Toscana, Marche, Umbria e Lazio; sulla Sardegna transito di innocue velature, a tratti anche spesse.

Sud e Sicilia:

Ancora tempo stabile e ben soleggiato.

Temperature:

Minime senza variazioni o in lieve flessione su Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia centrorientale; in rialzo sul resto del paese; massime in lieve diminuzione su Sardegna e Sicilia meridionali; stazionarie su rilievi lombardi e Salento; in aumento sul resto d’italia.

Venti:

Deboli intorno sud-est sulla Sardegna e settentrionali sulla Puglia salentina; deboli variabili sul rimanente territorio con brezze pomeridiane lungo le coste.

Mari:

Da mossi a poco mossi mar e canale di Sardegna e lo ionio; poco mossi tutti gli altri bacini.