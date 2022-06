Nuvole di cenere dall’Etna: ritardano i voli all’aeroporto

Voli in ritardo all’aeroporto di Catania. I ritardi sono dovuti alle emissioni di cenere del vulcano, cominciate ieri.

Si è reso necessario chiudere uno spazio aereo per l’allerta rosso, il valore massimo. Il vulcano continua a emettere cenere.

All’aeroporto di Catania ritardano i voli. Colpa, si fa per dire, del vulcano. È da ieri infatti che dall’Etna escono nuvole di cenere. L’emissione dal cratere di sud-est del vulcano sta causando dei rallentamenti al traffico aereo in arrivo e in partenza. Stando al sito dello scalo, attualmente solo un aereo è stato dirottato su Palermo. Si tratta del volo della Wizz Air proveniente da Roma.

I ritardi si spiegano con la necessità – che cambia al variare dell’emissione di cenere vulcanica – di limitare di decolli e atterraggi a causa della chiusura di uno spazio aereo dopo il bollettino per il volo (Vona) di colore rosso, il più alto livello di allarme, emesso ieri dall’Ingv. Stando ai rilievi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania, l’Etna prosegue intanto a effondere cenere dal cratere di sud-est. Il fronte più avanzato della lava si attesta a circa 2.100 metri di altezza. Mentre dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, anche se fa registrare un lieve calo, si mantiene ancora alta.