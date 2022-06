La lite stradale e l’inseguimento con il machete: “Scene di ordinaria follia” [VIDEO]

Un evento sconvolgente ma purtroppo non insolito secondo quanto denunciato, si parla infatti di ‘ordinaria’ follia, un chiaro riferimento al fatto che, la sicurezza latita.

Il fatto sarebbe accaduto ieri pomeriggio a Torino, intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nei pressi della scuola primaria Parini.

L’agghiacciante scena è stata immortalata da alcune telecamere, i video sono stati condivisi sul profilo Facebook dalla consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega). Nelle immagini si vede un giovane armato di machete che ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora, a Torino.

Inseguimento con il machete: “I cittadini meritano una risposta”

A far scattare questo momento di follia sarebbe stata una lite tra automobilisti e passanti, degenerata poi in quello che puo’ vedersi chiaramente nel video. Il giovane è armato di machete, corre a petto nudo con il viso sporco di sangue. «Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera Rodia – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta».