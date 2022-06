Ruggero muore dopo una partita di padel: aveva 48 anni

Ruggero Renzetti, 48 anni, è rimasto stroncato da un malore poche ore dopo aver giocato a padel: è morto in ospedale. Il dolore degli amici

Dramma dopo una sfida a padel. Ruggero Renzetti, 48 anni, di Pescara ma residente a Cappelle sul Tavo, è deceduto in ospedale in seguito a un malore.

L’uomo era andato a giocare una partita a padel, e poi era andato da un amico. Una volta lì, ha cominciato ad avvertire dei dolori, ha avuto un malore e aveva deciso di recarsi in pronto soccorso per fare un controllo.

Purtroppo, una volta in ospedale, il suo cuore non ha retto e non ce l’ha fatta, lasciando increduli gli amici. Renzetti lavorava in un call center della Asl e in passato era stato rappresentante.

Grande il dolore degli amici, che sui social lo ricordano così:«Oggi ho perso uno dei miei più cari amici d’infanzia, dell’adolescenza, un amico con il quale abbiamo condiviso, tanti momenti, la scuola media, le uscite serali, le discoteche , da qualche mese anche lui lavorava in asl, oggi l’ultima telefonata poi nulla più…. Riposa in pace amico mio…. Non ci credo ancora».

Un’altra utente scrive:«Da ieri siamo tutti scossi per la tua morte Ruggero, il mio pensiero lo voglio rivolgere alla tua bellissima figlia e ai tuoi familiari […] ti ricordo come un ragazzo buono e generoso. Non riesco ad augurarti buon viaggio perché il tuo viaggio lo avresti dovuto continuare a Pescara…ti abbraccio».

I funerali del 48enne si terranno domani, venerdì 3 giugno, nella basilica della Madonna dei 7 dolori, a Pescara.