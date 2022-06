Base jumper tradito dal paracadute: precipita nel vuoto per centinaia di metri

Tragedia in volo ieri mattina: un base jumper è caduto per centinaia di metri dopo essersi lanciato con la tuta alare.

Qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto e così lo sportivo è precipitato rovinosamente a terra.

Si era lanciato nel vuoto con la sua tuta alare dal monte Brento, nel Trentino occidentale. Ma il paracadute lo ha tradito. È morto così ieri mattina, attorno alle 7:30, un “base jumper” inglese di 33 anni.

Si lanciato dall’Happy Birthday, nel territorio di Dro, uno dei punti di “culto” degli amanti di questo sport estremo. Ma qualcosa in volo è andato storto. Il paracadute non si è aperto e così il 33enne è precipitato per più 200 metri andando a schiantarsi contro le rocce.

Un’operazione di recupero particolarmente complessa

A recuperare il corpo senza vita dopo il terribile impatto hanno provveduto gli uomini del soccorso alpino e il medico di Trentino Emergenza, calatisi dall’elicottero dei Vigili del Fuoco di Trento. Il corpo è stato poi portato con l’elicottero nel centro sportivo di Oltra.

La drammatica caduta è stata provocata dalla mancata apertura della vela e del paracadute che avrebbe dovuto sostenere e far arrivare a terra sano e salvo lo sfortunato base jumper.