Base jumper si schiantra contro una parete rocciosa: muore a 37 anni

Un base jumper è morto schiantandosi contro una parete di roccia all’età di 37 anni. E’ rimasto sospeso ad oltre 300 metri d’altezza.

Michel Schwartz, 37 anni, si era lanciato con la tuta alare. È rimasto sospeso a 300 metri di altezza e a causa del vento o di una manovra sbagliata ha avuto un incidente che gli è costato la vita.

Base Jumper morto in valle del Sarca, aveva perso il controllo della vela

Un base jumper si è schiantato contro una parete rocciosa del monte Casale in valle del Sarca, nel Trentino meridionale, dopo aver perso il controllo della vela, rimasta impigliata in uno sperone. Il testimone ha lanciato l’allarme, alle 16 di venerdì pomeriggio, ma all’arrivo dei soccorritori per l’uomo, il francese Michel Schwartz di 37 anni, non c’era più niente da fare.

Schwartz è probabilmente morto sul colpo. Si era lanciato con la tuta alare dallo stesso monte contro cui è andato a sbattere, il Casale, che sovrasta a occidente la vallata del Sarca. Poco dopo, forse a causa del vento oppure per una manovra sbagliata, ha perso il controllo della vela ed è finito contro una parete rocciosa, rimanendo appeso nel vuoto.

La vela si è incastrata tra le rocce, a circa trecento metri da terra, tra l’abitato di Sarche e Pietramurata. Una persona da valle ha notato l’uomo e ha dato l’allerta ed è stato chiesto l’intervento dell’elicottero. E’ stata attivata anche una squadra di operatori della stazione di Riva del Garda e, con non poche difficoltà, sono riusciti a riuscito a raggiungere il base jumper francese, ma hanno solo potuto costatarne il decesso. In una seconda rotazione l’elicottero ha recuperato a bordo un altro tecnico di elisoccorso e un operatore della squadra a terra per dare supporto alle operazioni di recupero della salma, che, dopo il nullaosta delle autorità, è stata elitrasportata in località Sarche.

Il monte Casale non è lontano dal monte Brento, normalmente scelto dalla maggior parte dei base jumper. In particolare il Becco dell’Aquila è considerato uno dei luoghi più suggestivi per praticare questo sport estremo e arrivano praticanti, in tutto l’Alto Garda, da tutto il mondo. Con un contributo elevatissimo in termini di vite umane perché dal Becco dell’Aquila, in 20 anni, sono morti già 27 sportivi.