Disastro in Brasile: alluvioni e tempeste fanno centinaia di morti e migliaia di sfollati

È dalla fine di maggio che il Nord-Est del Brasile è flagellato da tempeste e alluvioni che hanno provocato centinaia di vittime.

Molte città della regione colpita hanno dichiarato lo stato di emergenza a causa della calamità naturale.

Ancora una tempesta di pioggia in Brasile. Sono 127 le vittime delle forti piogge nello stato di Pernambuco, nel Nord-Est del paese. La Protezione Civile ha reso noto che nelle ultime 12 ore sono stati trovati altri tre corpi senza vita a Recife, la capitale regionale duramente sferzata dalla tempesta abbattutasi sulla regione dalla fine del mese di maggio.

Fiumi che esondano, frane che travolgono case e arredi urbani. È questo il prodotto delle forti piogge, in particolare nei comuni di Camaragibe, Olinda, Paulista e Jaboatao dos Guararapes. Pesante anche il bilancio degli sfollati, arrivato a 9.302 persone, costrette adesso a trascorrere la notte in campi di fortuna ospitati all’interno di 27 comuni della regione di Pernambuco. Sono circa trenta invece le città del Pernambuco ad aver dichiarato lo stato di emergenza per via delle tempeste.

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha annunciato l’apertura di una linea di credito a condizioni agevolate per i piccoli imprenditori colpiti dalla catastrofe, oltre allo sblocco delle risorse federali destinate ai comuni travolti dalle calamità naturali.