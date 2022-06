Migranti, Coldiretti: servono 100 mila stagionali per assicurare i raccolti

Per l’agricoltura italiana c’è bisogno di almeno 100 mila lavoratori stagionali in modo da assicurare la raccolta estiva di frutta e verdura.

Dopo l’annuncio del ministro degli Interni Luciana Lamorgese di un nuovo decreto flussi in arrivo, su cui il governo sta lavorando, Coldiretti spiega che l’agricoltura del nostro Paese necessita di almeno centomila lavoratori stagionali per assicurare le raccolte estive di frutta e verdura.

Coldiretti mette in evidenza la necessità di velocizzare il rilascio dei nulla osta per permettere ai lavoratori extracomunitari, già ammessi a entrare nel nostro Paese con il decreto flussi del mese di gennaio, di poter giungere in Italia quanto prima per iniziare a lavorare nelle aziende agricole.

Le aziende agricole, continua Coldiretti, necessitano «dei lavoratori richiesti ma, ad oggi, non sono stati ancora rilasciati i nulla osta da parte degli Sportelli Unici. Dal Trentino al Veneto passando per l’Emilia fino ad arrivare in Basilicata la situazione è divenuta drammatica con il rischio concreto di perdere i prodotti ormai maturi. Non è possibile che per colpa della burocrazia le imprese perdano il lavoro di una intera annata agraria dopo aver affrontato peraltro un pesante aumento dei costi di produzione determinato dalla guerra in Ucraina. Rispetto all’anno scorso le quote di lavoratori extracomunitari ammessi per decreto in Italia è stato alzato a 69mila e di questi, la fetta riservata all’agricoltura è di 42mila posti, a fronte dei quali sono pero’ pervenute circa 100mila domande».

Coldiretti prosegue asserendo che la presenza di lavoratori stranieri è divenuta essenziale nell’agricoltura del nostro Paese, in cui «un prodotto agricolo su quattro viene raccolto in Italia da mani straniere che rappresentano più del 29% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore». Sono in particolare lavoratori a tempo determinato che giungono da Paesi stranieri e che tutti gli anni vengono per un lavoro stagionale per poi rientrare nella propria Nazione, instaurando spesso rapporti professionali e di amicizia con gli impresari agricoli. «Ma con strumenti concordati con i sindacati, occorre consentire anche ai percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani di poter collaborare temporaneamente alle attività nei campi», scrive ancora Coldiretti, la cui richiesta, in sostanza, è di mettere su «un piano per la formazione professionale e misure per ridurre la burocrazia e contenere il costo del lavoro con una radicale semplificazione che possa garantire flessibilità e tempestività di un lavoro legato all’andamento climatico sempre più bizzarro».