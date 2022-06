Incidente treno Alta Velocità sulla linea Torino-Napoli: vigili del fuoco sul posto

Secondo le prime informazioni, il treno dell’Alta Velocità della linea Torino-Napoli, è rimasto coinvolto in un incidente nei pressi della galleria Serenissima, a Roma.

Sembrerebbe che i passeggeri siano tutti riusciti a scendere dai vagoni. Sul posto sono presenti delle squadre dei vigili del fuoco.

I passeggeri che si trovavano a bordo del treno dell’Alta Velocità bloccato all’altezza di Roma Prenestina sono stati messi in sicurezza. Lo annuncia un tweet della Polizia, che è intervenuta sul posto con gli agenti della Polfer insieme con i vigili del fuoco. “La linea Alta Velocità – sottolinea il tweet – è interrotta in entrambe i sensi di marcia”.

#PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno AV Torino-Napoli. Con @vigilidelfuoco messi in sicurezza i passeggeri. La linea Alta velocità è interrotta in entrambe i sensi di marcia. #essercisempre #3giugno pic.twitter.com/PZKEzNTG1Z

