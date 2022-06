Presidente scuderia “Nuvolari” muore in rogo scoppiato in casa

Il commercialista aveva 78 anni ed è rimasto intossicato dall’incendio occorso nella sua abitazione. Era presidente della scuderia Nuvolari che prende parte a competizioni riservate ad auto storiche in tutta Italia

Ha perso la vita a causa di un’intossicazione da fumo causata da un incendio occorso nella sua abitazione al centro di Mantova. È quanto accaduto al commercialista Giorgio Menani, 78 anni, conosciuto in città sia per il suo lavoro, sia per essere un appassionato di auto d’epoca.

Menani era presidente della scuderia “Tazio Nuvolari Italia”, che prende parte a diverse competizioni automobilistiche, gare per auto d’epoca. Menani era pure presidente del collegio dei revisori dei conti Aci Mantova che ha descritto la sua figura come di un «eccellente professionista e grande sportivo».

L’incendio

Il 78enne era da solo in casa al momento del rogo. Menani viveva con il figlio. Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di accertamento, e sono partite dall’appartamento al piano di sopra, causando in poco tempo il fumo che si è diffuso anche nell’abitazione al piano inferiore, dove viveva il commercialista.

Si è venuta a creare una colonna di fumo che ha allarmato i vicini che hanno proceduto nel contattare i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco con quattro squadre e tramite autoscala si sono recati nei piani superiori dell’edificio, dove hanno trovato l’uomo a terra, già privo di sensi per via del fumo respirato. Hanno cercato disperatamente di salvarlo, ma l’anziano è morto all’ospedale di Mantova nel corso della notte.