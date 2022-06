La lotta di mamma Sabrina che ha perso la figlia 13enne a causa di un tumore:«Datemi il suo ultimo tema»

Eleonora ha lasciato questa vita a soli 13 anni, ma prima di morire aveva sostenuto l’ultimo tema da privatista per frequentare la terza media. La madre vorrebbe averlo

Era il 28 maggio 2018 quando Eleonora, all’epoca 13enne, aveva sostenuto il tema di idoneità per accedere alla terza media da privatista. Tre mesi dopo, purtroppo, perse la vita a causa di un cancro contro cui lottava da tempo.

Oggi sua madre Sabrina Bergonzoni, che vive a Bologna, sta proseguendo la lotta per entrare in possesso dell’ultimo tema scritto da sua figlia Eleonora prima di spirare. Su Facebook la donna racconta che «finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via pec ovviamente, ma, poiché non sono l’unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione».

La mattina del 28 maggio 2018, Eleonora, che soffriva di un cancro osseo, scrisse il suo ultimo tema dopo aver preso antidolorifici. La madre Sabrina, che attendeva la figlia in auto, scriveva all’epoca su Facebook:«Speriamo che il suo braccio regga».

Tre mesi dopo quell’ultimo tema, Eleonora perse la vita. La madre, che sta combattendo per avere quella prova scritta, scrive adesso:«In questi giorni ho ripensato ai tentativi fatti per recuperare il tema di Eleonora. Diverse telefonate ma in realtà anche una mail ad un indirizzo che mi era stato fornito al telefono per fare la richiesta. Risale a due anni fa». Poi posta l’ennesima richiesta andata a vuoto.

Due anni fa, dopo diverse chiamate, una richiesta scritta senza replica, la donna aveva scritto su Facebook:«C’è questo tema che vorrei recuperare, ma finora i tentativi con la scuola si sono arenati. Il tema di mia figlia tre mesi prima di lasciarci sostenuto come privatista. Le mie attese in auto, i suoi antidolorifici, un sole che racchiudeva false promesse di gioiose giornate estive che a 13 anni hanno il sapore di futuro e a 46 anni con una figlia malata ricorda solo il dolore per quel futuro perso».