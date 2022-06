Sesso nel confessionale del convento di clausura, poi se la svignano nudi

Una coppia si è fatta sorprendere mentre amoreggiava all’interno del confessionale di un convento di clausura.

Una volta scoperti, i due hanno dovuto darsela a gambe. Completamente nudi naturalmente.

Si sono intrufolati in un convento di clausura. Ma l’incursione non era certo dovuta al desiderio di pregare o di cantare le lodi del Signore. Aveva decisamente tutt’altri desideri da soddisfare la coppia che ieri sera si è appartata in un confessionale per consumare un incontro a luci rosse.

È successo a L’Aquila, nel pieno della ‘Notte Bianca’ che ha riempito di migliaia di persone il centro storico della città. Le suore di clausura sono state allertate dai gemiti dei due focosi amanti. Sorpresi nel confessionale, i due se la sono svignata nudi e hanno fatto perdere le tracce di sé. Sul fatto ora indagano i carabinieri della Compagnia dell’Aquila per cercare di risalire alla coppia.