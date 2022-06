Auto della polizia lo travolge all’uscita dal lavoro: muore italiano di 35 anni

Aveva appena terminato il turno di lavoro in ristorante. Ma all’uscita una macchina della polizia lo ha investito e ucciso.

Malgrado i soccorsi per lui non c’è stato niente da fare. Troppo gravi le ferite subite nell’incidente.

Nella notte tra mercoledì e giovedì un cameriere italiano di 35 anni, Mario Decandia, è morto a Palma de Mallorca. Lo ha investito un’auto della polizia locale che effettuava un servizio di emergenza. Decandia, originario di Luras, in provincia di Sassari, è deceduto per le gravissime ferite riportate. Il 35enne lavorava da anni nel settore alberghiero e della ristorazione nelle Baleari. Altre due persone sono state ferite gravemente nell’incidente.

Un amico della vittima, Stefano Munari, fondatore della radio ‘Italiana’ a Palma de Mallorca, ha spiegato all’Adnkronos che secondo alcune testimonianze pare che ‘‘la pattuglia stesse correndo a tutta velocità perché stava intervenendo per un’emergenza, ma sembra che non avesse le luci blu accese”. Dopo aver invitato a visionare ”le registrazioni delle telecamere pubbliche’‘ per accertarsi della reale dinamica del tragico incidente, Munari afferma che la polizia spagnola ha perso il controllo dell’auto e invaso il marciapiede, investendo così i tre giovani che avevano terminato il turno di lavoro al ristorante, oltre a travolgere anche panchine e lampioni.