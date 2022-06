Perché la BCE quest’estate può mandare al tappeto l’economia europea

L’inflazione è giunta a livelli ormai realmente pericolosi per famiglie ed imprese.

Sono mesi che l’inflazione continua ad aumentare tanto in Europa che negli Stati Uniti.

Ma adesso la manovra della Banca Centrale Europea rischia di mandare al tappeto tutta l’economia del vecchio continente e tanti analisti sono seriamente preoccupati.

Il mostro dell’inflazione

Vediamo cosa sta succedendo. Durante la pandemia di Covid la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea hanno portato i tassi a zero.

Questa manovra spericolata ha permesso alla borsa e all’economia reale di potersi riprendere nonostante la grave pandemia. Tuttavia i tassi a zero sono stati una delle cause della forte inflazione che stiamo vedendo in questo periodo. Ma l’inflazione non è aumentata di colpo. Per mesi il valore dell’inflazione ha continuato ad aumentare ma le banche centrali inizialmente hanno fatto finta di niente. Infatti sia la Banca Centrale Europea che la sua omologa degli Stati Uniti inizialmente hanno minimizzato il grave fenomeno dell’inflazione.

L’inflazione va arginata

Non volevano aumentare i tassi e così hanno sostenuto che l’inflazione non fosse poi così alta e che comunque sia sarebbe passata da sola. Man mano, però, che l’inflazione aumentava, le banche centrali venivano sempre più pressate per un aumento dei tassi. Ormai la via dell’aumento dei tassi è stata già imboccata dalla Federal Reserve negli Stati Uniti ma si attende che lo stesso faccia la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea è sempre apparsa molto più timorosa nei confronti di un aumento dei tassi ma almeno teoricamente anche questa istituzione ha imboccato la stessa via.

Una scelta difficile per la BCE

Ormai l’inflazione in Europa è veramente altissima ed in più è anche rinforzata dai problemi legati alla guerra in Ucraina e all’aumento dei prezzi. Molti si attendono che nei prossimi mesi la Banca Centrale Europea possa dare un forte segnale nei confronti di un aumento dei tassi. Questa mossa rischia di essere molto ambigua. Infatti se è vero che l’aumento dei tassi potrebbe arginare la forte inflazione è vero anche che un aumento dei tassi troppo robusto rischierebbe di innescare quella recessione che tanti si aspettano in Europa.

La recessione

Infatti l’economia del vecchio continente è ormai fragilissima ed un aumento dei tassi potrebbe fare inceppare il meccanismo dei mutui e potrebbe creare una debolezza economica che si vuole evitare ad ogni costo. Fino ad oggi la Banca Centrale Europea ha sempre garantito che i tassi non sarebbero stati toccati ma ormai questo appare difficilmente evitabile e la comunicazione di questo istituto è cambiata moltissimo. Di conseguenza molti si aspettano che una sterzata troppo vigorosa sui tassi possa mettere KO l’economia Europea.