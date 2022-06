Greenwashing: la grande truffa dei fondi ecologici che sovvenzionano chi inquina

Greenwashing è una parola che ancora non è notissima al grande pubblico, ma racconta di uno dei più grandi scandali finanziari tuttora in atto.

Gli investitori sono sempre più attenti alle tematiche ambientali e alla sostenibilità. Molto spesso quando si parla di ambiente e di sostenibilità si spendono tante belle parole ma che poi non corrispondono nulla di concreto.

Politici ed imprenditori parlano sempre di sostenibilità e di ecologia ma poi fanno ben poco in questa direzione.

I fondi di investimento ecologici

Invece bisogna dire che i risparmiatori sono estremamente attenti a queste tematiche e i fondi green e sostenibili vanno benissimo.

Da qualche anno le società che gestiscono i fondi di investimento hanno cominciato a creare dei fondi focalizzati proprio sull’ambiente e sulla sostenibilità. Lo scopo di questi fondi è sicuramente quello di guadagnare ma è anche quello di evitare le aziende che inquinano o che comunque tengono dei comportamenti scorretti dal punto di vista etico o dal punto di vista ambientale. Questi fondi green stanno riscuotendo negli anni un successo enorme tanto da essere arrivati a rappresentare una quota di mercato veramente importante.

Tanti li scelgono

Questo dimostra che per gli investitori ormai è importante guadagnare ma è anche importante non sovvenzionare quelle aziende che inquinano il pianeta o che hanno politiche ambigue dal punto di vista della schiavitù o del fare affari con regimi poco puliti. Questi fondi verdi e sostenibili riscuotono un successo sempre maggiore e sono ormai una delle categorie di fondi in assoluto più sottoscritte e gettonate. Purtroppo però bisogna sottolineare come se gli investitori si dimostrano estremamente sensibili alle tematiche ambientali ed etiche, lo stesso non fanno i gestori dei fondi. Infatti numerose indagini hanno fatto emergere una realtà molto sporca riguardo questi fondi ambientali e sostenibili. Infatti spessissimo è emerso che i fondi collocati come attenti e sensibili alla sostenibilità ambientale in realtà andavano a puntare proprio su quelle aziende più inquinanti o più ambigue, che teoricamente avrebbero dovuto evitare.

Molti investono in aziende inquinanti

Ma come è possibile tutto ciò? La verità è che un fondo di investimento investe in una grandissima quantità di compagnie e molto spesso investe in altri fondi. Di conseguenza andare a capire realmente dove finiscano i soldi raccolti dal fondo di investimento non è molto semplice. Di conseguenza quando un fondo di investimento definisce se stesso come sensibile alle tematiche ambientali e green (in gergo si chiamano Fondi ESG) gli investitori si fidano di questo e basta. Quando però si va a scavare nel profondo di questi fondi ESG emerge che gran parte dei soldi raccolti molto spesso finiscono in aziende sporche.

Un fenomeno di vaste proporzioni

Sono ormai numerose le indagini che hanno sottolineato ciò e questo fenomeno viene definito greenwashing. È un gioco di parole sul riciclaggio di denaro sporco. In questo caso aziende sporche vengono sovvenzionate paradossalmente proprio dai soldi di chi è disposto magari a guadagnare un po’ meno pur di non alimentare le industrie che inquinano il pianeta. Fino ad oggi nulla di concreto è stato fatto per arginare il fenomeno del greenwashing ma sono allo studio normative più stringenti da parte dell’autorità USA di controllo sulla borsa, la SEC.