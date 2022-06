Ragazzo cammina su parapetto del ponte, paura tra i passanti: “Stavo solo facendo un video TikTok”

Si è trattato ‘solo’ di un grande spavento, che ha messo in allarme molte persone che hanno chiamato i carabinieri.

Era stato segnalato ai militari un giovane che camminava in bilico su un ponte, i carabinieri sono quindi intervenuti.

Il fatto è accaduto a Roma, il giovane camminava in bilico sul parapetto di ponte Marconi, e nel frattempo si riprendeva con il cellulare. I passanti, allarmati alla vista del giovane per via del gosso rischio che stava correndo, hanno chiamato i soccorsi.

Cammina in bilico sul ponte per fare un video per TikTok

Giunti sul posto, i carabinieri hanno invitato il giovane a scendere dal parapetto, lo hanno identificato e questo, si è giustificato, spiegando: “Stavo solo facendo un video su tik tok per avere più avere più follower”.