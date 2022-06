Addio a ‘Er Patata’: trovato morto in casa l’attore Roberto Brunetti

Trovato morto nella sua abitazione l’attore famoso per aver partecipato a commedie di grande successo, ma anche a pellicole più impegnate.

Nessun segno di violenza sul cadavere e l’appartamento era in ordine, ma trovate tracce di droga. L’autopsia chiarirà le cause del decesso.

È morto a 55 anni Roberto Brunetti, l’attore soprannominato ‘Er Patata’. Lo hanno trovato senza vita nella sua casa a Roma. L’allarme lo ha dato ieri sera, attorno alle 22.30, la sua compagna. Brunetti, che aveva impersonato Aldo Buffoni in Romanzo criminale, non rispondeva né al telefono né al citofono della sua abitazione di via Arduino, in zona piazza Bologna. Così i poliziotti del commissariato Salario e i vigili del fuoco si sono introdotti nell’appartamento, dove hanno trovato l’attore riverso sul letto.

Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo e l’appartamento risultava in ordine. Durante il sopralluogo sono state rinvenute tracce di hashish e cocaina. Se la morte dell’attore possa essere legata all’uso degli stupefacenti lo chiarirà l’autopsia che sarà disposta dalla Procura di Roma.