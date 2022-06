Auto si schianta e resta trafitta da guardrail: Alessandra muore a 28 anni

La polizia sta investigando sul sinistro occorso a Lecce in cui Alessandra Musolino è deceduta a soli 28 anni. Era una maestra d’asilo

Tragico incidente a Lecce, lungo la tangenziale. La polizia sta investigando sul sinistro in cui ha perso la vita Alessandra Musolino, 28 anni, la cui auto si è schiantata ed è stata trafitta da un guardrail.

Alessandra era una maestra d’asilo di Taranto e stava rientrando a casa da lavoro. La ragazza era arrivata in nosocomio in condizioni gravissime, dopo il tragico incidente occorso ieri pomeriggio. La giovane maestra è deceduto poco dopo essere entrata in ospedale a causa delle gravissime lesioni riportate durante lo scontro della sua automobile contro un guardrail che ha trapassato il veicolo non lasciando via d’uscita alla ragazza.

In merito alla dinamica del sinistro, la polizia sta indagando dopo essere intervenuta assieme allo staff del 118. Dai primi rilievi, pare che l’auto su cui viaggiava la 28enne, una Renault Modus, abbia sbandato all’improvviso schiantandosi contro il guardrail, mentre stava attraversando la tangenziale leccese.

L’allarme e il decesso

A dare l’allerta sono stati gli automobilisti che hanno visto la scena del terribile schianto. La polizia locale sta lavorando con il comando di Lecce per comprendere se vi siano altre auto implicate o se si sia trattato di una distrazione da parte della ragazza.

Da quando si apprende dalla stampa locale, pare che il cellulare di Alessandra sia stato rinvenuto fuori dall’auto: lo hanno sequestrato così come la Renault Modus. Alessandra era di Taranto, ma si era trasferita a Lecce dove lavorava come maestra d’asilo. Era laureata con specialistica in servizi sociali.