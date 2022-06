Terribile scoperta sul greto del fiume: donna trovata morta

Il cadavere della donna trovato alle due di notte a Marinella di Sarzana (La Spezia). Forse la donna era una prostituta sui 40 anni. Indagini in corso per omicidio

Trovato il cadavere di una donna di 35 anni alle ore 2 della notte nei pressi del greto del torrente Parmignola, a Marinella di Sarzana (La Spezia). Da quanto si apprende, il cadavere, che i carabinieri hanno rinvenuto a seguito di una segnalazione, era seminudo e l’ipotesi è che sia una prostituta.

Vicino al corpo della donna c’era parecchio sangue, per cui non si esclude che qualcuno possa averla assassinata con un colpo di arma da fuoco dopo averla assalita. I primi rilievi, mostrano che non si è trattato, infatti, di una morte per cause naturali.

Sul caso stanno investigando i carabinieri di La Spezia e di Sarzana. Secondo quanto riporta La Nazione, sarebbero state sentite alcune prostitute che conoscevano la donna, e qualcuno avrebbe visto la 35enne salire su un veicolo alla cui guida c’era un uomo in un distributore.

Il giudice ha aperto un’inchiesta per omicidio e per il momento nessuno è stato fermato.

Trovata morte a Sarzana: caccia al killer

Dopo il ritrovamento del cadavere della 35enne albanese residente a Carrara, è scattata la caccia all’uomo a Sarzana. Secondo gli investigatori, la donna sarebbe stata notata per l’ultima volta ieri sera molto tardi, mentre, per l’appunto, saliva a bordo di un’automobile bianca alla cui guida c’era un uomo.

Sono state le amiche e colleghe a segnalare l’automobile su cui è salita la 35enne. Qualcun altro, avrebbe notato un uomo trascinare un corpo dalle parti del torrente.