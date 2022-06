Lanciano il monopattino e danneggiano la scalinata di Trinità dei Monti: denunciati due turisti

Non c’è pace per la meravigliosa e celebre scalinata di Trinità dei Monti a Roma, vittima negli ultimi tempi di diversi atti vandalici, gesti fatti con disinvoltura e noncuranza da turisti, ospiti della Capitale.

Risale a poche settimane fa la terrificante manovra fatta con la Maserati, da parte di un cittadino saudita, che aveva danneggiato la scalinata. Il fatto era stato immortalato dai video della sorveglianza, l’uomo, fermato in aeroporto a Milano, luogo dove aveva noleggiato la vettura.

Questa volta non è coinvolta una vettura di lusso, ma non per questo il fatto accaduto nelle scorse ore risulta essere meno grave. Questa volta si tratta di una coppia di turisti americani, 28 anni lei e 29 lui, che nella notte tra giovedì e venerdì, sono stati bloccati da una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, per aver danneggiato la scalinata di Trinità de Monti con un monopattino.

Il monopattino lanciato dalla scalinata: un gesto volontario

La donna, ha lanciato il monopattino dalla scalinata, non per sbaglio, non perché sfuggitole dalle mani, o per un momento di distrazione, lo ha proprio volutamente lanciato, non ci è dato sapere come possa esserle venuto in mente, fatto sta che i due sono stati fermati dagli agenti del I Gruppo Trevi, diretti da Donatella Scafati e al termine degli accertamenti sono stati entrambi sanzionati per un importo complessivo di 800 euro.

Per loro è stato anche applicato il daspo urbano e per la donna, nel dettaglio, è scattata la denuncia per danneggiamento a bene monumentale, poiché, appunto, come ricostruito dagli agenti, il monopattino lo ha lanciato di proposito. Ci saranno ulteriori accertamenti da parte della Sovrintendenza Capitolina che permetteranno di accertare l’esatto ammontare dei danni.