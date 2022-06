Violento schianto auto-moto: muore una ragazza di 20 anni

Il tragico sinistro si è verificato a Bari, in via Livatino, nella notte, verso le ore 1:30. Ferito anche il conducente della moto su cui era in sella la ragazza

Un violento incidente si è verificato nella notte a Bari, in via Livatino, verso l’1:30. Una ragazza di 20 anni ha perso la vita, dopo un terribile scontro tra il motorino su cui era in sella, dietro al conducente e un’automobile.

Dopo il sinistro, sono sopraggiunti i soccorritori del 118 e l’hanno trasportata già gravissima in ospedale, ma i tentativi di salvarla si sono rivelati inutili. Il conducente della moto è rimasto ferito ma non sarebbe in gravi condizioni, dopo il ricovero in codice rosso.

Sul posto, per tutti gli accertamenti del caso, sono giunte pattuglie di polizie locale che ora indagano sulla dinamica esatta dell’incidente sotto l’egida dell’autorità giudiziaria.