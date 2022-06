Cade da scala durante allestimento Salone del Mobile: morto 64enne

Così è morto Gastone Faraoni, proprietario di una falegnameria in provincia di Treviso. È successo nel Padiglione 1 della Fiera di Rho

Un uomo di 64 anni, Gastone Faraoni, proprietario di una falegnameria in provincia di Treviso, ha perso la vita durante l’allestimento del Salone del Mobile alla Fiera di Rho.

Nello specifico, lo hanno rinvenuto ai piedi della scala dove stava eseguendo dei lavori, gravissimo, con una rivettatrice tra le mani. L’uomo era proprietario di una storica impresa che si occupa di allestimenti per fiere a Roncade (Treviso) e si trovava nel Padiglione 1 della Fiera di Rho, dove martedì prossimo sarà aperto il Salone del Mobile.

L’uomo era su una scala a tre metri di altezza, solo e non indossava alcuna imbracatura di sicurezza. Dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato a terra, sbattendo il volto. A rendersi conto dell’incidente e dell’uomo al suolo è stato un addetto alla sicurezza che ha subito allertato i soccorsi.

Quando sono sopraggiunti i soccorritori, si sono accorti subito che l’uomo versava in condizioni disperate. Il 64enne era incosciente e inutile il tentativo di portarlo in ospedale, dove hanno provato senza successo a rianimarlo.

Sul posto la polizia, i tecnici dell’Agenzia tutela salute, gli inquirenti della procura. Il pm ha aperto un’inchiesta per appurare le cause del drammatico incidente. Sarà l’autopsia a dover chiarire se l’uomo sia precipitato a seguito di un malore oppure se il decesso è occorso dopo l’impatto tremendo con il pavimento.

Nel momento in cui è avvenuto l’incidente, non era presente alcun collega dell’uomo o testimoni che possano dare una mano agli inquirenti a chiarire le cause della morte. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso il proprio cordoglio nei confronti dei familiari dell’uomo.