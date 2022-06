Nel corso della puntata di Non è l’Arena in diretta da Mosca il conduttore si sente male: panico in studio, la giornalista Myrta Merlino lo sostituisce.

Malore in diretta per il conduttore di «Non è l’Arena» Massimo Giletti: il noto giornalista di La7 stava conducendo la puntata della trasmissione da Mosca quando si è sentito improvvisamente male. Improvviso mancamento Aveva da poco terminato di intervistare la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zacharova: un confronto a tratti anche duro, che Giletti aveva comunque condotto con la consueta esperienza. Poi, durante il successivo dibattito con gli ospiti in studio da Roma, ecco il mancamento. La trasmissione è stata interrotta e la regia ha mandato in onda alcuni minuti di pubblicità. Alla ripresa della diretta la conduzione è stata presa in mano da Myrta Merlino, che era una delle ospiti in studio. Nel frattempo il confronto si era fatto acceso: l’intervista d Giletti alla portavoce di Lavrov è stata fortemente contestata dai presenti, al punto che il giornalista Alessandro Sallusti aveva abbandonato la trasmissione. Dopo alcuni minuti il conduttore è ricomparso in collegamento da Mosca in buone condizioni riprendendo il colloquio con i suoi ospiti.