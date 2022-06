Elicottero precipita nel giardino di casa: in due si lanciano dal velivolo in panne

Nel tardo pomeriggio di ieri un elicottero è precipitato in provincia di Frosinone. Feriti i due passeggeri a bordo.

Il velivolo è precipitato nel giardino di un’abitazione. I due passeggeri si sono salvati poco prima che si schiantasse al suolo.

Poteva concludersi in tragedia la brutta avventura nella giornata di ieri per un padre e una figlia di 60 e 38 anni. I due, residenti a Villa Latina in provincia di Frosinone, nel tardo pomeriggio di domenica si trovavano a bordo di un elicottero a due posti. Il velivolo a un certo punto ha cominciato a perdere quota precipitando nelle campagne della Valle di Comino, in un’area compresa tra i comuni di Vicalvi e Casalvieri.

L’elicottero è caduto nel giardino di una casa in località Purgatorio. Fortunatamente padre e figlia sono riusciti a mettersi in salvo lanciandosi dal velivolo prima che si schiantasse a terra.

I due hanno riportato delle ferite ma sono stati soccorsi e trasportati in eliambulanza a Roma. La prognosi è riservata ma non sono in pericolo di vita. Carabinieri ed i Vigili del Fuoco hanno recuperato la scatola nera dell’elicottero dalla quale si potrà risalire alle cause del guasto.